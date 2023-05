Marcella Bella a Domenica In: «Vivo a Ibiza, somiglia alla Sicilia. Per strada nessuno mi riconosce»

di Redazione web

Marcella Bella ospite a Domenica In si apre con Mara Venier sulla sua vita a Ibiza. La cantante vive sull'isola della Spagna, ha compiuto i 70 anni e si dedica ad arte e famiglia in una vita riservata. «Amo il contatto con la gente», afferma Marcella, ma preferisce, dice, un posto piccolo in cui nessuno la conosce.

Marcella Bella a Ibiza

«È un posto piccolo, dove tutti mi conoscono e mi amano ormai, ma non tutti sanno che sono una cantante. Ho più libertà perché non mi riconoscono. È un posto molto simile alla Sicilia. Anche lì ci son tutte quelle piante grasse, i fichi d' india», afferma la cantante negli studi di Domenica In.

Tra lavoro e famiglia

«Se non fossi stata così selettiva, dopo 50 anni avrei stufato tutti. Sono presente da tanti anni e ancora mi amano proprio perché non mi sono data troppo - confessa a Mara Venier -.

Lo stile di vita intrapreso dalla cantante è condiviso anche dal marito, l'imprenditore Mario Merello. Il primogenito Giacomo, invece, ha scelto Singapore per motivi professionali: «Giacomo è amante dell'oriente. Non l'ho mai accettato, ogni tanto gli mando messaggi di fuoco, sostenendo che i suoi figli cresceranno ignoranti perché non hanno la nostra cultura e la nostra bellezza, immersi come sono nella modernità e nei grattacieli» conclude Marcella.

