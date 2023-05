Ascolti Tv domenica 14 maggio 2023: oltre 4,8 milioni e 29,3% per la finale di Amici. Venier al bacio con Baglioni

Ascolti Tv domenica 14 maggio 2023, in prima serata su Canale 5 – dalle 21.28 alle 0.33 – la finale di Amici di Maria De Filippi 22 ha ottenuto un ascolto medio pari a 4.860.000 spettatori e al 29.3% di share (Buonanotte di 4 minuti: 1.112.000 – 17.6%). Su Rai1 la fiction in replica Il Giudice Meschino 2.111.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Crossword Mysteries – Caduta libera 736.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 il film Edge of Tomorrow – Senza Domani 1.141.000 con il 6.1% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.349.000 – 7.6%), Che Tempo Che Fa 2.468.000 spettatori (12.4%) mentre – dalle 22.27 alle 0.22 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.592.000 (10.4%). Su Rete4 Zona Bianca 570.000 con il 3.6% di share. Su La7 I Magnifici Sette 318.000 spettatori con l’1.7%. Su Tv8 il film (Im)perfetti Criminali 166.000 spettatori con lo 0.8% di share. Sul Nove – dalle 19.57 alle 0.38 – la maratona di repliche di Little Big Italy 288.000 (1.7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.187.000 con il 21.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.593.000 con il 18.7%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.605.000 spettatori (24.3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! Story 2.741.000 (19.1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 667.000 (5.3%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 558.000 spettatori con il 3.9%.

Nel day time al pomeriggio su Rai1 Domenica In con Mara Venier che ha ospitato Claudio Baglioni 2.460.000 spettatori pari al 18.6% nella prima parte, 2.017.000 e 16.6% nella seconda e 1.610.000 con il 13.6% nella terza. Crescono gli ascolti per Francesca Fialdini. La puntata di "Da Noi a ruota libera" è stata vista da 1 milione 815 mila spettatori pari a 15,6% di share. Effetto Carlo Conti, super ospite di puntata che si è raccontato e ha svelato simpatici aneddoti della sua carriera. Su Canale 5 Verissimo 2.107.000 con il 17.9% e 2.111.000 con il 18.1% nella parte denominata Giri di Valzer.

