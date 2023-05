Claudio Baglioni, show a Domenica In con Mara Venier: «Al mio primo concerto non si fermò nessuno»

Claudio Baglioni si racconta in esclusiva a ‘Domenica In’ su Rai 1 e alla conduttrice Mara Venier dichiara: «Il mio primo così detto concerto lo feci assieme ad altri sei chitarristi, su un balconcino che era quello di casa mia a Centocelle e ci mettemmo con le sei chitarre tutti e sei messi così a spina, perchè non ci saremmo entrati, e pensavamo potesse accadere come i Beatles o i Rolling Stones, adesso si fermerà la città e ci mettemmo tutti in fila con queste chitarre e non si fermò nessuno».

Il racconto di Claudio Baglioni a Domenica In

Poi ancora in studio con Mara Venier, Baglioni rivela: «Avevo 16 anni, un po' di tempo fa. Poi ci sono tornato ed è bello tornare… il passato diventa stupendo quando hai un buon presente; se ci si torna da vincitore, insomma, da qualcuno che ha avuto un risultato, è bello tornare!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 16:28

