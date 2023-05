Adriano Panatta e Anna Bonamigo a Domenica In, lui: «Quando la vidi ebbi una colica renale». Lei: «Scappavo, pensavo fosse un playboy» Adriano Panatta, ex tennista di fama mondiale, e la moglie ospiti a Domenica In per parlare della loro storia d’amore







di Redazione web Adriano Panatta, ex tennista di fama mondiale, e la moglie Anna Bonamigo ospiti a Domenica In per parlare della loro storia d’amore. Adriano è stato sposato per molto tempo con Rosaria Luconi e con lei ha avuto tre figli: Niccolò (del 1975), Alessandro (1979) e Rubina (1980). Dopo la fine della carriera da tennista, Adriano cambia totalmente vita e decide anche di separarsi e aprire un nuovo capitolo della sua vita di cui fa parte l’avvocato Anna Bonamigo. Da Mara Venier arrivano emozionati er raccontarsi. Panatta e la moglie a Domenica In, la loro storia «Ci si vedeva anche 40 ani fa», inizia lui, «ma non ci siamo mai frequentati. «Poi ci siamo rivisti, abbiamo fatto una vacanza a Capri ed è nato tutto questo». Adriano decide di cambiar vita. «Ho divorziato e ci siamo sposati due anni fa a Venezia». Come è arrivata l'idea del matrimonio? «L’idea è nata al suo compleanno, le ho mandato un mazzo di rose e le chiesi se se la sentisse di sposarmi. Ma credo che sia stata una cosa naturale». La parola passa ad Anna che confida: «Io all’inizio scappavo un po’ perché pensavo fosse un playboy. Ma poi è nato questo sentimento, è venuto tutto naturale quando ho scoperto l’uomo eccezionale che è» Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 18:17

