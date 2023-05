Claudio Baglioni, siparietto "hot" con Mara Venier a Domenica In: «Che ti farei a quella bocca». Poi scatta il bacio sulle labbra

di Redazione Web

Bacio in diretta a Domenica In tra Mara Venier e Claudio Baglioni. Il cantante è in trasmissione per presentare il film-evento "Tutti su! Buon compleanno Claudio". La pellicola sarà nelle sale cinematografiche italiane in 3 giornate speciali: il 15, il 16 e il 17 maggio, in occasione del compleanno del cantante, e dei 55 anni di carriera. «La storia della musica italiana», e ancora «Che domenica questa con Claudio». Inzia al piano con La vita è adesso e i social impazzano.

Ma ancora una volta a sorprendere il pubblico è Mara Venier che ha deciso di dare un bacio sulla bocca a Claudio Baglioni. Andiamo a vedere cosa è successo.

Claudio Baglioni a ‘Domenica In’: grande attesa per l’arrivo del cantautore. Tutti gli ospiti della puntata

Domenica In, le anticipazioni: da Simona Izzo a Pupi Avati. Ecco gli ospiti di Mara Venier

Claudio Baglioni si racconta in esclusiva a #DomenicaIn ed a Mara Venier dichiara: “Il mio primo così detto concerto lo feci assieme ad altri sei chitarristi, su un balconcino che era quello di casa mia… non si fermò nessuno.“#MaraVenier@ClaudioBaglioni

© @RaiPlay pic.twitter.com/Zj9Ihbx82X — Dario Sardonè (@dariosardone) May 14, 2023

Un colpo di scena che ha lasciato i suoi fan senza parole, che non si sarebbero mai aspettati di assistere a una scena del genere. Mara Venier, affascinata dalla bellezza di Claudio arriva con la sua gag: «Ma quella bocca che hai...», la conduttrice si alza e si avvicina al cantante che è seduto sullo sgabello, «Ma cosa ti farei a quella bocca», Claudio divertito, ma intimidito ha replicato: «Ed è mia, che non si dicesse che è rifatta».

Ma la conduttrice è senza freni e così Claudio si becca un bacio sulle labbra.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA