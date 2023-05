Claudio Baglioni a ‘Domenica In’: grande attesa per l’arrivo del cantautore. Tutti gli ospiti della puntata

di Redazione web

Domenica 14 maggio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in di-retta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 35^ puntata dell’edizione 2022/2023 di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio.

OSPITI DI DOMENICA IN

La puntata si aprirà con l’attesissima presenza in studio di Claudio Baglioni che interverrà per presentare il film-evento ‘Tutti su! Buon compleanno Claudio’, tratto dagli spettacoli di Caracalla del 2022 e che uscirà nelle sale cinematografiche il 15, 16 e 17 maggio, in concomitanza con il compleanno del cantautore; nel corso della lunga intervi-sta con Mara Venier, Baglioni presenterà gli eventi live ‘aTUTTOCUORE’ che partiranno a settembre e si esibirà live al pianoforte cantando alcuni suoi grandi successi per la gioia dei telespettatori e dei fan in studio. Eleonora Daniele, conduttrice del programma di successo di Rai1 ‘Storie italiane’, in occa-sione della Festa della Mamma sarà in studio insieme alla figlia Carlotta, di cui Mara Venier è madrina di battesimo e che compirà 3 anni il prossimo 25 mag-gio.

La leggenda del tennis Adriano Panatta sarà invece protagonista di un’intervista sulla sua carriera sportiva e vita privata, insieme alla moglie An-na Bonamigo, che ha sposato a Venezia il 10 ottobre 2020.

