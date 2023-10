Mara Venier, festa di compleanno (in ritardo) circondata dai suoi amori: l'imprevisto con la "candelina"

di Redazione web

Mara Venier ha compiuto 73 anni. La conduttrice di Domenica In ha compiuto gli anni venerdì scorso, ma i festeggiamenti si sono tenuti ieri sera. È probabile che 'zia Mara' abbia voluto aspettare di riprendersi da un piccolo malore, un raffreddore, secondo quanto ha fatto sapere ieri in puntata, durante Domenica In. In merito al raffreddore, ieri, ha detto: «Mi ha tenuta a letto per un paio di giorni».



Poi, tra famiglia, amici e cari, il compleanno in casa è stato un successo, tranne che per un piccolo imprevisto con le candeline. Scopriamo insieme quanto è accaduto.





Mara Venier a Domenica In: «Il mio compleanno? Uno dei più brutti, ecco perché...»



Miriam Leone a Domenica In: «Non abbiamo voluto sapere il sesso del bambino, lo scopriremo alla nascita»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA