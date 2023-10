Mara Venier firma la collezione per una donna curvy: «Le mie te**e? Esagerate, ma stanno su da sole»

di Luca Uccello

Mara Venier sorride sempre alla vita. Questo è il suo grande segreto. Un sorriso contagioso. E la padrona di Casa di Domenica In, durante la settimana della Moda a Milano, si è divertita ancora una volta a firmare la collezione per una donna curvy, in carne: «Sono sicura che ogni donna curvy, vedendo in passerella una modella in carne, si senta confortata», ha detto a Oggi.

Mara Venier ai fornelli per gli amici: «La cena milanese a base di...». Ecco il menù proposto da Zia Mara

Mara Venier, giornata make-up : «Famose mattinate dove non hai pensieri. Solo relax»

Mara non ha mai nascosto il suo essere tanta, il piacere di essere in carne. È sempre piaciuta agli uomini e piace ancora oggi.

«Le mie te**e? Esagerate, sempre state grandi. Poi diventando mamma presto, sono esplose. Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarle ma poi, quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: "Se le tenga"».

E Mara non si è mai pentita di questo: «Del resto sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato? Trovo che le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA