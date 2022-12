Lavinia Abate, chi è Miss Italia 2022: ha 18 anni, è di Roma e frequenta l'ultimo anno di liceo

Miss Italia 2022 è stata eletta ieri sera, mercoledì 21 dicembre, in un evento che si è svolto nel centro congressi multimediale dell'hotel Crowne Plaza Rome St. Peter's. Ad essere incoronata la 18enne Lavinia Abate, nata a Roma, studentessa di un liceo ma che già sogna di diventare una cantautrice. Il conduttore Salvo Sottile e la Miss dello scorso anno, Zeudi Di Palma, hanno annunciato la vincitrice del titolo, arrivata in finalissima con Virginia Cavalieri e Carolina Vinci.

Cristina Chiabotto mamma bis: è nata Sofia, 14 mesi dopo la sorellina Luce

Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021: «La mia vita tra Le vele e il volontariato. Il mio calciatore preferito? Insigne»

Miss Italia 2021, la finale sbarca online con la conduzione di Elettra Lamborghini

La nuova Miss Italia

Le candidate per il premio miss bellezza erano in tutto 21, una per ogni regione d'Italia. Lavinia Abate è stata incoronata dalla giuria presieduta da Massimo Boldi, Fioretta Mari, anima artistica del contest e Francesca Manzini, conduttrice radiofonica.

Quest'anno il programma non si è aggiudicato un posto in prima serata su Rai1, come solitamente accadeva negli anni precedenti. Tuttavia, la trasmissione era disponibile in diretta sulla piattaforma Youtube.

Miss Italia 2022 è Miss Lazio (e Miss Eleganza) Lavinia Abate, 18 anni, romana. pic.twitter.com/s5fiRIRXAv — Giorgiana Cristalli (@giorgiansa) December 21, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA