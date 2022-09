Eros Ramazzotti, Carolina Stramare (ex Miss Italia) realizza il suo sogno: selfie al concerto. E il gossip si infiamma

di Angela Casano

Eros Ramazzotti e Carolina Stramare, reunion post concerto. Nel 2019 il presunto flirt tra la Miss Italia e il cantante era finito su tutte le pagine di gossip, poi era arrivata la smentita diretta dalla modella e si è smesso di parlarne. Ieri, a tre anni di distanza, sotterrata l'idea di una possibile storia amore, i due hanno avuto l'occasione di incontrarsi e scambiare qualche chiacchiera, alimentando però di nuovo la macchina infernale del gossip.

Miss Italia 2019, infatti, dopo il concerto del cantante all'Arena di Veron, ha avuto il piacere di incontrarlo e di scattare un selfie, e poi non ha perso l'occassione di mostrarlo ai follower.

Cosa aveva raccontato

Un sogno diventato realtà, questo era successo a Carolina Stramare. Che ai microfoni di Leggo aveva raccontato di aver ricevuto le congratulazioni per la proclamazione a più bella dello stivale da Eros Ramazzotti, uno dei suoi più grandi idoli: «Non ci potevo credere. Gli ho detto che ho persino una frase di 'Mamarà' tatuata sulla caviglia destra: "Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così"».

Il gesto è stato particolarmente gradito dal cantautore al punto da invitare la Miss ad un suo concerto: «Era contentissimo, mi ha invitato ad un suo concerto», ha detto Carolina Stramare.

E l'invito, che come aveva specificato la stessa Miss non si trattava di una richiesta di appuntamento, è poi diventato realtà.

Il selfie

Ieri, infatti, in occasione del tour mondiale del cantante romano, la vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza è stata invitata non solo a partecipare al concerto, ma ha avuto anche la possibilità di abbracciare Eros, da fan sfegatata. La Stramare ha condiviso lo scatto su Instagram, che poi è stato ripostato da Ramazzotti sul suo profilo privato.

Insomma, il cantante non smette di far parlare di sé. Ma con Carolina Stramare non esiste nessun filrt, solo tanta stima reciproca. Anche perché Carolina aveva chiarito durante l'intervista rilasciata alle pagine di Leggo: «Lo adoro come cantante, ma sarebbe un po’ troppo maturo per me».

