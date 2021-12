Miss Italia 2021, la finale sbarca online con la conduzione di Elettra Lamborghini

Rivoluzione per Miss Italia, che diventa una mini serie tv con una settimana di attività disegnate per stimolare le ragazze a mostrare la loro originalità, la capacità di trasformazione e l`impatto generato attraverso tre prove. E poi largo ai social, prima della finale condotta da Elettra Lamborghini.

Miss Italia 2021, cambia tutto: addio tv, il concorso diventa un reality sui social

La sfida di conciliare la tradizione del concorso e l`innovazione è affidata alla conduzione della "Iena" Alessandro Di Sarno, che durante la settimana accompagnerà gli spettatori, insieme ad alcuni personaggi con il compito di coach /giurati, alla scoperta delle ragazze durante le prove, gli highlights delle quali saranno disponibili in pillole giornaliere a partire dal 13 dicembre su Helbiz Live e tutti gli aggiornamenti sulla pagina Instagram @crown.revolution, il contenitore tematico che accende i riflettori sulle aspiranti Miss.

La settimana si concluderà con la grande finale del 19 dicembre in diretta streaming con venti candidate. Elettra Lamborghini sarà la grande protagonista della serata: l`iconica artista è stata infatti scelta per condurre la finale, affiancata da Alessandro Di Sarno. Elettra con la sua originalità, autoironia e con la semplicità di esser se stessa, è molto riconosciuta dalla GenZ ed evidenziata mediaticamente: "Meno si appartiene al branco e più si è fighi". In questo passaggio epocale di Miss Italia, Carolina Stramare avrà il compito di traghettare il pubblico da un concorso consolidato e conosciuto al nuovo format. Carolina ha conseguito il titolo di Miss Italia nel 2019 ed è attualmente la testimonial della piattaforma streaming HelbizLive su cui il programma ha deciso di ripartire.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 16:00

