Miriam Leone, il nuovo hair look conquista tutti: «L'energia di un taglio nuovo»

di Angela Casano

Miriam Leone, cambia look e mette tutti d'accordo. L'attrice de La dama velata ha condiviso su Instagram il nuovo hair look: Il colore è rimasto lo stesso, rosso ramato che rappresenta il suo marchio di fabbrica, stavolta l'ex Miss Italia ha rivoluzionato la sua chioma dando un taglio decisivo e il risultato ha conquistato tutti, fan e colleghi.

Harry e William ai ferri corti, il retroscena: «Rifiutò incontro per fare pace. E l'intervista di Meghan...»

Fedez torna in ospedale per un controllo: «Non amo le risonanze, mandate good vibes»

Stefano De Martino compra una nuova casa: ecco dove si trova (e la cifra da capogiro)

Il nuovo taglio

«Nuovo taglio di capelli e rossetto rosso», ha scritto come didascalia la Leone, sotto la foto in cui si mostra per la prima volta col nuovo look. Non è la prima che l'attrice stravolge i suoi capelli, come quando è passata dal rosso al biondo naturale per motivi, però, professionali.

Adesso invece pare che l'attrice abbia preso questa decisione per volontà personale: «L’energia di un taglio nuovo per la nuova stagione», ha scritto. Miriam Leone si è recata nello studio di Davide Diodovich chiedendo di accorciare i suoi capelli per un risultato più elegante e sbarazzino allo stesso tempo. E il risultato è perfetto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA