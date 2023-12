Grande Fratello, Beatrice Luzzi accolta come una star: «Sono sbalordita». La reazione di Signorini

di Ida Di Grazia

Il rientro di Beatrice Luzzi nella casa è il focus della puntata del Grande Fratello di sabato 23 dicembre. L'attrice è stata accolta dal pubblico in studio come una star. Applausi per lei e sospiro di sollievo anche da parte di Alfonso Signorini che non vedeva l'ora di farla rientrare.

Il ritorno di Beatrice

Qualche giorno fa Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2023, ma solo momentaneamente per motivi personali.

Beatrice è pronta a rientrare nella casa durante la diretta di sabato 23 dicembre, ma prima parla con Alfonso Signorini direttamente dal confessionale in cui rassicura tutti: «Sto bene, mi siete mancati. Il babbo ha superato l'operazione era giusto che lo salutassi. La famiglia del grande fratello è stata meravigliosa con me, una grande umanità, sono rimasta sbalordita»

Applausi in studio e anche Alfonso Signorini non vede l'ora che la Luzzi possa rientrare «La casa senza di te è mezza vuota».

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 22:32

