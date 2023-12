Grande Fratello, brindisi per Beatrice Luzzi durante l'assenza, ma succede qualcosa di strano: «La faccia dice tutto»

C'è stata una situazione un po' particolare, nella casa del Grande Fratello, nel momento in cui è stato proposto un brindisi a Beatrice Luzzi, che si è vista costretta ad uscire temporaneamente per problemi personali. In molti hanno infatti notato che qualcuno, tra gli inquilini della casa più spiata d'Italia, si è comportato in maniera particolare durante il brindisi.





Gf, 'purtroppo aveva ragione': Heidi Baci commenta così la situazione che si è creata nella casa

La reazione particolare

In effetti la concorrente, pur avendo sollevato il bicchiere per Bea insieme agli altri, non è parsa particolarmente convinta e, tra le altre cose, ha mostrato un'espressione non proprio di approvazione. Di chi si tratterà mai? E cosa è successo?

