Massimiliano Varrese sostiene di non aver mai tradito, arriva la smentita da Monia La Ferrara: cosa è successo

di Marta Goggi

Massimiliano Varrese è stato a lungo criticato per i suoi attacchi ripetuti a Beatrice Luzzi. L'uomo inoltre è andato in confusione dopo l'ingresso della sua ex Monia La Ferrera, che è stato del tutto inaspettato.

Monia e Massimiliano

Varrese in questo periodo sta provando anche a rimettere in sesto il rapporto con la sua ex Monia, che però non sembra avere le stesse intenzioni. Il gieffino in merito ha detto a La Ferrera: «Io non cerco niente. È inutile che ti difendi da me.

Parlando della relazione con Monia La Ferrera, inoltre, ha detto di non averla mai tradita, in merito ha spiegato: «Sono molto fedele, forse per quel motivo forse ci ho sempre rimesso». La ex di Varrese però l'ha smentito, ricordando i tempi passati: «Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno scrivevi, me lo sto ricordando adesso e mi ricordo pure chi è». Varrese ha quindi replicato: «Adesso mi vuoi fare pure passare per quello che non sono… ti prego no».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA