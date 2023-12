Sara Ricci è l'eliminata della puntata del Grande Fratello di sabato 16 dicembre a furor di popolo. Massimiliano Varrese perdonato dopo tutte le offese a Beatrice e nonostante l'hashtag #fuorivarrese, Beatrice regge come sempre il peso della puntata sulle sue spalle. Nuovo spostamento per la messa in onda del GF. Ecco le nostre pagelle.

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice regina (9) Varrese perdonato (0), Sara Ricci out (7), lo spostamento del GF (4) Basta Immuni (1)