Grande Fratello, salta la puntata del lunedì e non solo. Ecco perchè, cosa va in onda al suo posto e quando torna

di Ida Di Grazia

Il Grande Fratello si sposta ancora. Non ci sarà più la puntata di lunedì 18 dicembre, mentre resta confermata quella di sabato 23 dicembre. Salta dunque fino a fine dicembre il doppio appuntamento del lunedì. Al suo posto, come indicato dagli spot mandati in onda durante la diretta di sabato 16 dicembre, ci sarà la semifinale di "Io Canto" con Gerry Scotti.

Cambio programmazione

Fino a fine dicembre il Grande Fratello non andrà più in onda il lunedì. Salta il doppio appuntamento e andrà in onda solo di sabato. Ma perchè salta la puntata di lunedì 18 dicembre? Al suo posto andrà in onda "Io Canto Generation".

Questo spostamento è dovuto al fatto che la semifinale della trasmissione condotta da Gerry Scotti sarebbe dovuta andare in onda giovedì 21 dicembre, per dare spazio alla Coppa Italia che, invece, sarà trasmessa in prima serata mercoledì 20 dicembre, ma da Mediaset hanno pensato di non far "scontrare" Io Canto con l’ultima puntata de Il Professore 2, la fiction di Rai 1.

Quando torna il doppio appuntamento

Da palinsesto mediaset il doppio appuntamento, come anticipato anche da Leggo, torna nel 2024, e i giorni al momento confermati sono quelli del lunedì e del giovedì, dopo la dura prova di dicembre contro Ballando con le stelle.

Il Grande Fratello solo di sabato

La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda sabato 23 dicembre .

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 08:16

