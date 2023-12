Grande Fratello, diretta 23 dicembre: Beatrice torna nella casa. Questa sera due nuovi ingressi. Ecco chi sono In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello. Mirko torna in studio per sciogliere i nodi irrisolti della sua vita







di Ida Di Grazia Dopo un'assenza che ha impensierito tutto Beatrice Luzzi rientra al Grande Fratello. Questa sera durante la diretta di sabato 23 dicembre, Alfonso Signorini farà entrare nella casa due nuovi concorrenti: un imprenditore e un stilista. Quest'ultimo è molto amico di Tommaso Zorzi, ex vincitore del GF. Grande Fratello, diretta 23 dicembre: Beatrice torna nella casa. Questa sera due nuovi ingressi. Ecco chi sono Grande Fratello, brindisi per Beatrice Luzzi durante l'assenza, ma succede qualcosa di strano: «La faccia dice tutto» Anticipazioni Sabato 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Dopo l'assenza che l'ha portata fuori dalla Casa, Beatrice Luzzi rientra nel loft di Cinecittà, dove tutti, ma proprio tutti, hanno sentito la sua mancanza. Due nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa: l'imprenditore Sergio D'Ottavi e lo stilista Stefano Miele, quest'ultimo è molto amico di Tommaso Zorzi. Mirko, di nuovo in studio, affronterà nuovi incontri che lo aiuteranno a sciogliere i nodi irrisolti della sua vita sentimentale. Sorprese natalizie per gli inquilini di Cinecittà, tra le tante la famiglia Maddaloni al completo per Marco e il papà di Vittorio. Infine, al televoto Federico, Greta e Marco. Chi si salverà? Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 15:57

