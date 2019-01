Elisabetta Gregoraci rinuncia a Made in Sud: colpa del nuovo fidanzato geloso?

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, da cui è nato il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci si è di nuovo innamorata dell’imprenditore Francesco Bettuzzi, co fondatore del marchio Pure Herbal. I due, da quando hanno reso pubblica la loro relazione oramai sono inseparabili, ma alcune indiscrezioni vorrebbero Francesco un po’ troppo geloso e questo sarebbe il motivo per cui la Gregoraci non è presente in quest’edizione di “”.Alcune indiscrezioni infatti davano le famiglia della Gregoraci distante del nuovo compagno proprio per via della sua gelosia che sembra abbia impedito ad Elisabetta di tornare in tv. A condurre sarà Stefano De Martino in solitaria: “Ely Gregoraci non compare al momento nel cast della nuova edizione di Made in Sud, lo show comico di Rai 2 che l'aveva consacrata conduttrice – fa sapere Alberto Dandolo per Dagospia nella rubrica “Milanospia” - Si mormora che a frenare le aspirazioni professionali della showgirl ci abbia pensato il suo neo fidanzato, l'aitante imprenditore emiliano Francesco Bettuzzi. Pare che lui abbia un carattere un filino possessivo. Inoltre secondo il Sole 24 Ore il ragazzo non se la passerebbe tanto bene”.