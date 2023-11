Barbara D'Urso, il bigliettino della fan la commuove: «Spero di rivederti presto su qualche altra rete, sei di famiglia»

di Anna Malci

Barbara D'Urso è in giro per l'Italia con il suo spettacolo teatrale, "Taxi a due piazze", dove ha l'occasione di incontrare quotidianamente i suoi fan che la seguono da anni. Dopo l'uscita di scena dalla conduzione di Pomeriggio 5, i fan della showgirl le avevano mostrato molta solidarietà. Lei, che per oltre 15 anni aveva tenuto compagnia al suo pubblico, mettendoci «il cuore» ad ogni puntata, si è ritrovata senza il suo appuntamento quotidiano.

Tuttavia, questo non l'ha fermata, anzi. Dopo una lunga vacanza tra Londra e Parigi, Barbara D'Urso è tornata dal suo primo amore, il teatro e la risposta dei suoi fan è stata incredibile, con regalini alla fine di ogni serata.

L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso con i suoi follower un bigliettino molto dolce.

Il biglietto del fan

Un fan di Barbara D'Urso le ha scritto a mano un biglietto molto dolce di ringraziamento.

«Cara Barbara (Carmelita), volevo solo farti arrivare il mio più sincero affetto e tutta la mia stima per essere entrata, cone le tue iconiche trasmissioni, nel quotidiano di moltissime persone, di sicuro nel mio. Sei diventata davvero una di famiglia, un'amica e una certezza per tutto il corso dell'anno e soprattutto settembre, per me è sempre stato un mese stupendo, se non il più bello dell'anno, proprio perché riprendeva il tuo Pomeriggio 5 e da lì in poi tutte le tue trasmissioni. Con "Live non è la D'Urso" hai creato un nuovissimo genere d'intrattenimento prime time che spero di poter rivedere quanto prima su qualche altra rete.

Il commento di Barbara

Barbara D'Urso è al settimo cielo. Nella vita ha lavorato duramente per arrivare a questi livelli e sapere di aver lasciato un bel ricordo nella memoria dei suoui spettatori le riempie il cuore.

«Vi amo», scrive la conduttrice.

