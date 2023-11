Barbara D'Urso: «Mi fermano spesso per dirmi che il pomeriggio è più triste senza di me, ma io sto bene. Nuovi progetti? Chissà»

di Redazione Web

«Il mio cuore è vostro, e dei miei figli» era solita dire e lei ci è rimasta davvero, nel cuore degli spettatori. Barbara D'Urso è tornata già da qualche giorno in Italia e si sta dedicando completamente al suo progetto teatrale "Taxi a due piazze" che la porterà in giro per l'Italia nelle prossime settimane. Si è detta felice, Barbara, nonostante il suo amato pubblico le manchi. La conduttricec storica di Pomeriggio 5, però, sta affrontando bene questo nuovo capitolo della sua vita, lontano da Mediaset. «A Londra ho staccato completamente la spiane mi sono rigenerata», ha rivelato durante una recente intervista.

Barbara D'Urso a Sanremo 2024? La conduttrice risponde così

Barbara D'Urso, l'amore del pubblico

«Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: “Ci manchi. Barbara D'Urso, in una recente intervista al Corriere, anche se la mancanza dello studio di Pomeriggio 5 e dei suoi spettatori la sente.

Quando le chiedono le ha nuovi progetti in serbo, la sua risposta, tuttavia rimane vaga: «Chissà». Per adesso si sta dedicando al teatro, un altro dei suoi amori più grandi, dopo la televisione. Eppure, i fan sperano che possa tornare prima o poi alla conduzione di un talk show pomeridiano, a tener loro compagnia, come ha fatto per 15 anni.

