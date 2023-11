Fiorello: «Sanremo 2025 lo condurrà un personaggio non Rai». Ecco chi è

Viva Rai2 è appena iniziato ma le sorprese sono all'ordine del giorno. D'altronde con un personaggio estroverso come Fiorello non ci si può aspettare altro se non anticipazioni e rivelazioni raccontate con molta leggerezza e tranquillità, come nel caso dell'ultima rivelazione su Sanremo 2025. Il celebre showman ha sganciato lo scoop della giornata: «La nuova edizione di Sanremo non lo presenterà un personaggio della Rai!»

Andiamo a scoprire che cosa è successo, e, soprattutto a quale presentatore presentatrice sta facendo riferimento Fiorello...