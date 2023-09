Squid Game, ecco il reality inquietante dove si vincono 4,56 milioni di dollari

di Redazione web

«La gente fa molto peggio, per molto meno». Questa la frase ad effetto nel teaser di Squid Game: la sfida, non è il sequel della serie tv coreana che due anni ha scritto una nuova pagina nella storia della fiction tv, su Netflix, ma il più grande reality show competittivo, dove i partecipanti si dovranno contendere il montepremi di 4,56 milioni di dollari.

Teaser inquietante

In questi giorni, la piattaforma di streaming ha iniziato la sua campagna di marketing diffondendo un inquietante teaser, che stuzzica la curiosità di quello che si potrà vedere a partire dal prossimo 22 novembre in 10 episodi. Nel reality ci saranno 456 giocatori provenienti da tutto il mondo che dovranno sfidarsi per vincere una bella cifra, d'altronde come avveniva nella serie tv creata da Hwang Dong-hyk.

Giochi pericolosi?

Nella clip si vedono i partecipanti al reality, in tuta verde ed è presente anche la gigantesca bambola che nella serie sparava ai giocatori; il set sembra maestoso, come l'orginale, ma a differenza del terrore che si vedeva sui volti degli attori della serie, qui i partecipanti sembrano piuttosto increduli e divertiti, anche se nei mesi scorsi erano trapelate notizie sulla pericolosità di alcune sfide approntate dalla produzione.

«Per i fan della serie drammatica si prospetta un viaggio affascinante e imprevedibile, mentre i nostri 456 concorrenti del mondo reale affrontano la più grande serie di competizioni di sempre, ricca di tensione e colpi di scena, con il più grande premio in denaro di sempre alla fine», ha dichiarato Brandon Riegg, vicepresidente di Netflix per le serie non sceneggiate e i documentari.

