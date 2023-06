Squid Game 2, s'inizia a girare il sequel della serie Netflix: ecco quando uscirà

di Redazione web

La serie cult di Netflix, Squid Game sta tornando. Nel 2024, infatti, la serie coreana che ha frantumato tutti i record della piattaforma di streaming, tornerà con la seconda stagione, in cui rivedremo Lee Jung-jae, il protagonista della prima stagione. Assieme a lui ci saranno anche altri attori come Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo e nuovi concorrenti.

L'ultima avventura di Harrison Ford, l'eterno Indiana Jones: «E' uno splendido goodbye»

La Trama

Per creare attesa non ci sono molti dettagli sulla trama di Squid Game 2, così come sulla data di uscita. Pare, che in Squid Game 2 non sarà più Lee Jung-jae, il protagonista, ma sembrerebbe un nuovo personaggio, interpretato da Im Si-Wan, che a noi non dirà nulla, ma che in patria è una vera star, sia cantante che attore.

Nel 2024

Secondo quanto riportato da Sports Chosun, entro questo mese sarà iniziata la lettura della sceneggiatura ed il mese successivo, luglio, avranno inizio le riprese. Squid Game 2 dovrebbe uscire entro la fine del 2024. Nell'attesa durante l'evento Tudum di Netflix in cui sono annunciate le novità, è stato diffuso un teaser sul Squid Game.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA