Federico Moccia, frecciata a Scamarcio: «Irriconoscente, la sua carriera iniziata grazie a Step»

Tre metri sopra il cielo, il libro di Federico Moccia, divenne l'affresco di una generazione quella del nuovo Millennio, quando fu ristampato nel 2004, (la prima edizione era del 1992) corredato dai celebri lucchetti dell'amore a Ponte Milvio a Roma. Il grande successo del libro, portò il filme al cinema, in cui ad intepretare il personaggio maschile, Step c'era un giovanissimo Riccardo Scamarcio, che tornò anche nel sequel Ho voglia di te, insieme a Laura Chiatti.

Successo internazionale

In un'intervista al Corriere della Sera, lo scrittore e regista romano, torna a parlare del grande successo di quella che poi divenna una trilogia, portando i libri ad essere tradotti all'estero per un totale di cinque milioni di copie. E tornando alla moda dei lucchetti, tutto cominciò «da una promessa d’amore. Laura Chiatti invita Riccardo Scamarcio su Ponte Milvio: attacca un lucchetto a una catena e butta la chiave nel Tevere, suggello del loro amore» racconta Moccia.

Scamarcio irriconosciente

Ed a proposito di Riccardo Scamarcio, lo scrittore rincara una polemica che riguarda proprio il popolare attore, che secondo Moccia «ha cominciato la sua carriera grazie a questi film.

«Mi dispiace che non conosca la riconoscenza... avrebbe potuto seguire l’esempio del suo collega spagnolo» che arrivava alle presentazioni dei film con la moto di Step, vestito come lui. «Scamarcio quando le ragazzine lo assediavano entusiaste chiamandolo Step si alterava, rispondeva male: «Sono Scamarcio non Step».

Castrazione per gli stupratori

E se Moccia sta pensando ad un nuovo sequel, da genitore di due adolescenti, un maschio ed una femmina, si dice preoccupato per la situazione sociale, ed il riferimento è agli stupri, per i cui responsabili si dice favorevole alla castrazione chimica: «Quando la situazione degenera bisogna trovare una soluzione che metta paura. E la situazione è degenerata».

