X Factor, Fedez e il test di spagnolo: «Quello che so è grazie alla tata dei miei figli»

Giovedì 21 settembre, su Sky e in streaming su NOW, torna X Factor 2023. Secondo appuntamento con le Audition per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo il debutto della scorsa settimana che ha subito regalato esibizioni incendiarie e momenti di pura energia. Un banco di prova anche per i giudici.

Il test di Fedez

Anche questa settimana tanti i ragazzi che si presenteranno sul palco, esibendosi con una cover o con un loro brano inedito, con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

Ma sotto esame possono finirci non solo gli aspiranti cantanti. Alle prese con un concorrente ispanico, il tavolo dei giudici di X Factor 2023 scopre di avere al suo interno un perfetto traduttore italiano-spagnolo: Fedez.

