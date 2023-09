X Factor 2023, siparietto di Fedez alle prese con lo spagnolo: «So dire le cose che dice la tata»

Giovedì 21 settembre secondo appuntamento con X Factor 2023, in onda in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Prosegue, dunque, il cammino delle Audition dopo il debutto che ha regalato esibizioni incendiarie e piene di emozioni.

Anche questa settimana tanti ragazzi sfileranno sul palco pronti a conquistare un posto per continuare a coltivare il loro sogno nel mondo della musica. Alla scrivania, i giudici da convincere sono Fedez (alle prese anche con lo spagnolo…), Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, coordinati dalla conduzione di Francesca Michielin. Lo show Sky Original prodotto da Fremantl prosegue tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

