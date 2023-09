Cameriere pagato 20 euro per sei ore di lavoro, il video della lite col ristoratore: «Poi vi lamentate se non trovate giovani...»

di Redazione web

Ha lavorato come cameriere in un ristorante di Modena per sei ore e il titolare lo ha pagato 20 euro, poco più di 3 euro l'ora. La vittima è un giovane, che decide di riprendere con il cellulare l'alterco con il proprietario del locale per poi postarlo su TikTok.

Tre euro l'ora

Nel filmato si vede il giovane che discute in modo molto animato con un'altra persona, un uomo, che però non è mai ripreso, e che all'inizio cerca di arginare la rabbia del lavoratore, rispondendo: «Era un prova». La vittima del pagamento in nero, che alza la voce ed il ristoratore gli dice «non urlare» e alla fine lo manda via con 50 euro. Il ragazzo, in un gesto di grande rabbia, lo insulta dicendogli «italiano di me...a, poi vi lamentate che i giovani non vogliono lavorare o vanno a spacciare» dice il giovane, probabilmente di origine araba.

Sdegnato dal trattamento

«Se una persona lavora, si spacca la schiena, deve essere tutelato.

