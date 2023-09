Mark Zuckerberg, l'annuncio social: «Useremo l'intelligenza artificiale per sconfiggere tutte le malattie entro la fine del secolo» Il fondatore di Facebook in un video si rivolge alla comunità mondiale per annunciare l'uso dell'IA per curare ogni malattia







di Paolo Travisi Sconfiggere tutte le malattie entro la fine del secolo. Dichiarazioni forti, quelle che Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla, rilasciano insieme in un video sull'account social del fondatore di Facebook, oggi Meta. «Io e Priscilla siamo ottimisti sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale che aiuti gli scienziati a curare, prevenire o gestire tutte le malattie in questo secolo» dice Zuckerberg nel video, «l'IA può aiutare gli scienziati a comprendere il funzionamento di ogni singolo cellula e collettivamente nel nostro corpo. Questo progetto aiuterà gli scienziati a mappare lo stato di ogni singola cellula, che sia malata o sana, e per farlo stiamo creando uno dei più grandi IA gruppi di calcolo in un centro di ricerca no-profit per allenare i modelli di intelligenza artificiale», conclude Zuckerberg. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mark Zuckerberg (@zuck) «Per progredire in queste ricerche abbiamo bisogno di molti dati, le nostre strutture sono in grado di lavorare su questo e possiamo farlo da soli, ma insieme possiamo prevenire e sconfiggere molte malattie entro la fine del secolo» aggiunge e conclude Priscilla Zuckerberg. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Settembre 2023, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA