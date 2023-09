Facebook e Instagram a pagamento, l’ipotesi che mette in allarme gli utenti europei

In men che non si dica si è diffusa sul web la notizia che Mark Zuckerberg, n° 1 di Meta, potrebbe a breve far diventare Facebook e Instagram a pagamento in Europa.

Tutto è iniziato quando il New York Times ha rivelato di aver avuto conferma da diverse fonti dei piani di Zuckerberg a seguito delle molteplici condanne delle Authority per violazione della privacy e gestione dati.

Al momento si tratta solo di una indiscrezione, ma l’Europa è in allarme all’idea che per gli utenti del Vecchio Continente possa essere rilasciata una versione a pagamento, ovvero un abbonamento senza pubblicità in alternativa a quello standard.

Facebook e Instagram a pagamento

Nei mesi scorsi a Meta è stata comminata una multa dall’Authority irlandese pari a 390 milioni per aver costretto gli utenti a dare l’ok alla visualizzazione di annunci personalizzati al fine di usare FB; dalla Germania, lo stop allo sfruttamento dei dati degli utenti raccolti sui social di Meta senza un più esplicito consenso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 13:55

