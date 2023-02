Sanremo, Chiara Francini: «Sono pronta per salire sull'Ariston». I fan: Sappiamo che non ci deluderai

di Redazione web

Chiara Francini è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston. L'attrice accompagnerà Amadeus e Gianni Morandi nella conduzione della quarta serata del Festival di Sanremo. Poco fa Chiara ha pubblicato alcune immagini sul proprio profilo Instagram e ha scritto: «Sono pronta e tonica per il Festival».

Il Festival di Chiara Francini

Chiara Francini, nonostante sia emozionata, ha dichiarato di non vedere l'ora di salire sul palco dell'Ariston. L'attrice porterà la sua bellezza e simpatia a Sanremo presentando i cantanti ma anche recitando il suo monologo. A proposito di quest'ultimo, in una recente intervista al Corriere della Sera, Chiara Francini ha detto: «Il mio monologo? Porterò quella che sono in toto, è un monologo che parte dalla verità, avrà delle parti divertenti, altri crudeli e altre faranno arrabbiare».

Le co-conduttrici

Chiara Francini presenterà la quarta serata del Festival di Sanremo. Prima di lei Chiara Ferragni e Paola Egonu hanno accompagnato Amadeus sul palco mentre domani, sabato 11 febbraio, tornerà Chiara Ferragni in occasione della serata finale.

