Al Bano e l'infarto, battuta a “Oggi è un altro giorno”: gelo in studio, cosa ha detto

Ospite di Oggi è un altro giorno, Albano Carrisi ha parlato della sua ospitata sul palco del Festival di Sanremo. Il noto cantante pugliese è infatti salito sul palco dell’Ariston durante la seconda serata nel Festival, esibendosi con Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Standing ovation per lui, che ha ancora dimostrato di avere una voce di rara intensità.

Nel salotto di Serena Bortone, l’artista ha raccontato come si è sentito prima e dopo questo grande evento live, rivelando qual è stato il momento in cui si è emozionato di più. Ma è stato proprio mentre descriveva questa emozione che ha fatto una battuta apparsa come infelice: «Sento quel palcoscenico, quel momento storico, talmente importante, come un turbine dentro, è bellissimo. Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!».

La reazione di Serena

A queste parole, Serena Bortone si è irrigidita, e ha detto: «Ma come arriva, Iva digli qualcosa!», chiedendo a Zanicchi di intervenire. E infatti la cantante ha subito bacchettato il collega per le parole pronunciate, mentre in studio è calato il gelo: «Ma va là. Ha avuto un piccolissimo infarto che ti ha aiutato ad essere così vitale. Quel piccolissimo disguido l’hai superato amore. Perchè uno non può fare gli acuti che fai tu se ha problemi di cuore» ha specificato Iva Zanicchi.

Il malore di Al Bano

Nel 2016, Al Bano a avuto un malore. Il cantante era impegnato nelle prove del concerto di Natale presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma, quando si era sentito male all’improvviso. Trasportato d’urgenza nel più vicino ospedale, l’artista di Cellino San Marco aveva scoperto di essere stato colpito da ben due infarti, che lo avevano costretto a sottoporsi ad un intervento di ben 3 ore. Fortunatamente, in quell’occasione, Albano se la cavò con un paio di giorni di ricovero appena.

