Sanremo 2023, «Zelensky non sarà in video, invierà un testo che leggerà Amadeus»

di Redazione web

«Siamo in contatto quotidiano con l'ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente ucraino Zelensky ieri: non invierà un video, ma un testo» che sarà letto sul palco da Amadeus. Lo annunciato nel corso della conferenza stampa di Sanremo 2023 il direttore dell'Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta.

Coletta: «Non abbiamo ancora contezza dei contenuti»

«Mi sembra complicato poter censurare il presidente. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all'idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente». Ha continuato Coletta, rispondendo a una domanda sul controllo preventivo della Rai sul messaggio di Zelensky. «Non abbiamo ancora contezza dei contenuti, saremo più puntuali nei prossimi giorni», ha aggiunto spiegando poi che il messaggio verrà letto da Amadeus stesso.

Coletta: «Mai parlato con Zelensky, sempre con l'ambasciatore»

«Non ho mai parlato con Zelensky, ho parlato sempre con l'ambasciatore», aggiunge poi Coletta a margine della conferenza stampa. «Tramite l'ambasciatore è arrivata la proposta di veicolare il messaggio di Zelensky attraverso un testo». Inizialmente si era parlato di un video, c'è stato dunque un cambiamento di rotta? «Si era parlato di una modalità partecipativa, in video o in collegamento. Della possibilità che intervenisse di persona, non si è mai parlato».

