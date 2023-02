Sanremo 2023, tutti i testi delle canzoni in gara al Festival

di Redazione Web

Amadeus e il Festival di Sanremo stanno per entrare nelle case degli italiani. Martedì 7 febbraio in prima serata, in onda su Rai1, avrà inizio la 73esima edizione della kermesse della canzone italiana in diretta dal Teatro Ariston nella città dei Fiori.

28 sono i cantanti in gara, selezionati e scelti dal direttore artistico, che si esibiranno sul palco dell'Ariston per presentare il loro inedito.

Giusto per non trovarsi impreparati al primo appuntamento del Festival, ecco tutti i testi ufficiali dei big...

I testi delle 28 canzoni in gara

Colla Zio, “Non mi va”

Anna Oxa, “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete, “Mare di guai”

Articolo 31, “Un bel viaggio”

Coma_Cose: “L’addio”

Will, “Stupido”

Elodie, “Due”

Gianluca Grignani, “Quando ti manca il fiato”

gIANMARIA, “Mostro”

Giorgia, “Parole dette male”

I Cugini di Campagna, ​“Lettera 22”

Lazza, “Cenere”

LDA, “Se poi domani”

Leo Gassman, “Terzo cuore”

Levante, “Vivo”

Sethu, “Cause perse”

Rosa Chemical, ​“Made in Italy”

Shari, “Egoista”

Ultimo, “Alba”

Paola & Chiara, “Furore”

Olly, “Polvere”

Mr Rain, “Supereroi”

Modà, “Lasciami”

Marco Mengoni, “Due vite”

Mara Sattei, ​“Duemilaminuti”

Madame, ​“Il bene nel male”

Tananai, “Tango”

