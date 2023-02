Sanremo 2023, l'alfabeto: dalla A di Amadeus alla Z di Zelensky

di Totò Rizzo e Rita Vecchio

A Amadeus

Alla quarta conduzione di fila è un navigato del Festival. Sceglie, sbriga e disfa. Punti di forza: share e dischi venduti.

B Brividi

Mahmood e Blanco aprono l'edizione 73. Il brano, primo sul podio nel 2022, oro e platino a go-go, sarà il primo a echeggiare sul palco dell'Ariston domani sera.



C Co-conduttrici.

Ferragni, Fagnani, Egonu e Francini. Una diversa dall'altra. Tra abiti da gran sera e tacco 12 che preoccupa tutte (tranne Ferragni, abituata a osservare il mondo dal piano di sopra).



D Depressione

Modà e Levante raccontano il male oscuro incrociato nel privato. Messaggio: possibile uscirne. Si attendono plauso o critica della Società Italiana di Psicoanalisi.



E Esordienti

Per la categoria alla faccia, i Cugini di Campagna sbarcano al Festival per la prima volta in 53 anni di carriera.



F Fiori

Ieri gli inservienti del Casinò stavano sistemando il tavolo della conferenza stampa dei bouquet piuttosto sobri per non dire mesti. Insomma, tra tutti gli altri non li ho riconosciuti avrebbe cantato Dionilla. Bisogna vedere adesso se nel corso delle serate verranno riabilitati.



G Green carpet

Una volta era red per via del tappetone di stoffa. Adesso, in nome della sostenibilità, davanti al teatro è tutto un prato verde. Posticcio. Cornice finto- bucolica per la sfilata del 28 cantanti.



H Hotel

Non c'è un buco, pare. Nonostante, appena fuori orario, qui ti servano di malavoglia anche un'insalata. I residui sfollano verso Bordighera.

I Influencer

Chiara Ferragni in carne e ossa, quasi un'apparizione mariana, finalmente live tra un post adv e uno supplied-by. I 29 milioni di followers fremono al pensiero, pronti a rintuzzare critiche negative e altre malvagità.



L Latte

E fatti rimandare dalla mamma a prenderlo. Gianni nazionale festeggia i 60 anni della storica canzone con Sangiovanni. La canterà nella serata delle cover?



M Milioni

Di euro. Quelli pubblicitari per il 2023 ammontano a 50. Quasi il doppio rispetto al 2018. E facendo due conti, tolte tutte le spese, a mamma Rai di netto ne resteranno in saccoccia più di 25.



N Nave

Quella di Costa, al largo di Sanremo, capienza qualche migliaio di crocieristi. Sta in rada, monumentale come il festival ma a debita distanza da lui.



O Over 70

I superospiti italiani al Festival. La Bibbia della nostra musica leggera, E allora, vai con Morandi, Ranieri e Al Bano, Gino Paoli, Peppino Di Capri e Ornella Vanoni.



P Palcoscenico

Rutilante la scenografia di Gaetano Castelli. Festa, sfarzo, tecnologia e scale. Tra nave da crociera, casinò di Las Vegas, caravella spaziale uso Cristoforetti ma invitata al ballo.



Q Quota rispetto

Quella che forse è mancata a Madame sulla cui storiaccia (ok, è solo indagata) la Rai ha chiuso un occhio. Gli altri li chiude l'Italia quasi intera, quella che per il Covid si è plurivaccinata e rinchiusa dentro casa.



R Rosa Chemical

Accusato di inneggiare a free sex e amore poligamo dalla deputata di FdI Maddalena Morgante che auspica che il performer abbandoni la gara, nel nome di bambine e bambini che tornino a pettinare bambole e a giocare coi soldatini.



S Sei

È il numero dei giovani che Amadeus ha aggiunto in gara con i 22 big. gIANMARIA, Olly, Shari, Colla Zio, Sethu e Will. Altro che Nuove Proposte d'un tempo, per loro dall'Ariston ai dischi di qualsiasi metallo e ai palazzetti il passo è brevissimo.



T Telespettatori

Riusciranno i nostri eroi a tenere vispe orecchie e pupille fino a tarda notte? Finora gran parte degli italiani ce l'ha fatta alla grande (per gli altri c'è Raiplay).



U Uniti nella lotta.

Vecchi e giovani. Effetto father (o mother) e sons, Nella serata dei duetti Ultimo con Ramazzotti, Gassmann con Bennato, Olly con Cuccarini e via placando differenze e diffidenze generazionali.

V VivaRai2



VivaRai2! e un po' anche Rai1. Ama & Fiorello reinventano il Dopofestival baudiano. Conoscendo i polli, tutto filerà liscio nel solito gioco del cazzeggio di cui sono maestri. Tra radio (Deejay) e villaggio (Valtur) l'atmosfera scanzonata del gioco-cornetto (non si capisce se della notte o già del mattino dopo).



Z Zelensky

Il messaggio di 2 minuti del presidente ucraino nell'ultima serata del Festival è sempre fuoco sotto la brace. Ma Sanremo può forse rifiutarsi di ospitare un appello per la pace? Male che vada, lo zar ci manderà l'Armata Rossa (no, non il coro, quello qui c'è già stato).

