Chiara Ferragni e Fedez divisi a Sanremo: «Vivremo in case separate». Poi l'annuncio dell'arrivo di un «grande escluso»

di Redazione web

I Ferragnez si trasferiscono a Sanremo. O meglio, dopo Chiara Ferragni, già in una bella villa nella cittadina ligure per le prove all'Ariston insieme ad Amadeus, arriva il marito, Fedez che però ha precisato di non condividere con lei la stessa abitazione.

«Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo. Perché io sarò con il team di Mucchio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla», ha detto il cantante, confermando le indiscrezioni sulla sua presenza al festival, visto che farà anche un duetto con gli Articolo 31, durante la quarta serata.

Sanremo 2023, Ultimo torna al Festival e smorza le polemiche: «Non cerco nessuna rivincita»

Il grande escluso

Ma durante la diretta su Instagram, Fedez ha anche citato Mucchio Selvaggio, il programma su podcast che conduce insieme a Luis Sal al quale potrebbe approdare un ospite molto gradito ai fan del festival. Il cantante, infatti, ha promesso di lanciare domani la rivelazione del nome sul «grande escluso dal festival» che sarà con lui e Luis Sal alla conduzione degli speciali da Sanremo. Sarà forse il celebre maestro Beppe Vessicchio? In molti, tra i fan, lo hanno richiesto sui social e sembra che Fedez non abbia smentito, anzi. «Mi sa che avete già indovinato» ha risposto indirettamente sui social.

Sasha Walpole, chi è l'amante che Harry cita nel libro Spare: «La verginità del principe, l'imbarazzo nel dirlo a papà»

Fedez e la Rai

«Speriamo di non combinare guai». Le parole detto sorridendo da Fedez, sempre su Instagram ed il riferimento è al suo approdo in Rai, sul servizio pubblico, dopo la querelle del 2021, durante il concerto del Primo Maggio, quando ci fu un aspro scambio di battute con la dirigenza di Rai3 ed in particolare con la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani, che gli chiese di edulcorare il testo sul Ddl Zan, in polemica con la Lega.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA