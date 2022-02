Amadeus "scorta" i Maneskin in auto. I fan notano un dettaglio: «Sembra la Papamobile»

Lo sketch tra Amadeus e i Maneskin fa esplodre i social. Pioggia di meme per il conduttore in veste di autista. «I Maneskin in gita scolastica con Amadeus» scrive Giulia su Twitter. E ancora, l'immagine di Fiorello in bigodini e la didascalia: «Ma come devo andare a prendere i Maneskin». Per altri ancora "L'auto del gruppo" sembra quella utilizzata dal Papa per muoversi tra la folla. La famosa "papamobile"

Dopo il successo all'Eurovision, i Maneskin hanno dato il via ad una carriera sempre più in ascesa, fino ad arrivare a calcare il palco dei Rolling Stones a Los Angeles. Stavolta, a Sanremo tornano come super ospiti, acclamati da una standing ovation e applausi.

