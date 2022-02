Sanremo 2022, diretta prima serata: Achille Lauro apre la gara. Ornella Muti co conduttrice. Super ospiti Maneskin che Amadeus ha accolto presentandosi nella reception dell'hotel. Tutto pronto per la 72ma edizione del Festival che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it. A esibirsi nella prima serata 12 dei 25 cantanti in gara intervallati da numerosi ospiti, grande attesa per le incursioni di Fiorello.

SANREMO 2022, LA DIRETTA DELLA PRIMA PUNTATA

Meduza, Maneskin, Berrettini, Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioè. Sono questi gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo in onda su Rai 1 a partire da questa sera. Sul palco dell'Ariston, guidato come sempre da Amadeus che sarà affiancato da Ornella Muti si esibiranno i primi 12 cantanti.

SANREMO 2022 - LA SCALETTA DEI CANTANTI IN GARA NELLA PRIMA SERATA

Il primo sarà Achille Lauro, a chiudere invece Giusy Ferreri

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir, canta "Domenica

Yuman - “Ora e qui”

Noemi, in gara con “Ti amo non lo so dire”

Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”

La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao”

Michele Bravi con “Inverno dei fiori”

Massimo Ranieri con “Lettera di là dal mare”

Mahmood e Blanco con “Brividi”

Ana Mena con “Duecentomila ore”

Rkomi con “Insuperabile”

Dargen D’Amico, in gara con “Dove si balla”

Chiude Giusy Ferreri con “Miele”.

