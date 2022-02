Maneskin a Sanremo 2022: Amadeus autista per la band super ospite

I Maneskin superospiti della prima puntata della kermesse di Sanremo 2022. Scortati in macchina da Amadeus, i Maneskin entrano all’Ariston dall’ingresso artisti posteriore. L'attesissimo gruppo rock, reduce da un anno pieno di vittorie e traguardi, fa un ingresso trionfale. Sul palco dell'Ariston, Damiano e la sua band cantano "Zitti e buoni", singolo con cui hanno trionfato a Sanremo 2021.

«In soli 11 mesi hanno rivoluzionato la loro carriera» dice Amadeus per introdurli. «Li vado personalmente a prendere, una cosa mai fatta in 72 anni di Festival» sottolinea il conduttore. Standing ovation del teatro Ariston per l'esibizione dei Maneskin. Lunghi applausi e complimenti da Amadeus: «Sul tetto del mondo ci sono i Maneskin».

Dopo il trionfo a Sanremo 2021, i Maneskin hanno vinto l'edizione 2021 dell'Eurovision, dando il via ad una carriera splendente che li ha portati oltreoceano ad aprire i concerti a Las Vegas dei Rolling Stones.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 22:33

