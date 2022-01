Sanremo, sono arrivati i Måneskin: all'Ariston i superospiti provano già con l'orchestra

Fiorello e i Maneskin sono a Sanremo. Fiorello è arrivato oggi pomeriggio senza che Amadeus ne sapesse nulla (così almeno assicurano fonti dall’entourage del direttore artistico del Festival). L’enterteiner siciliano ha dunque voluto fare una sorpresa al vecchio amico, nonché compagno di scena delle ultime due edizioni della kermesse, complice l’agente di Amadeus, l’impresario Lucio Presta. Grande ressa davanti al teatro Ariston dove Fiorello, nonostante cappello calato in testa e mascherina FFP2 d’ordinanza, è stato riconosciuto e salutato da un applauso dei passanti. Dopo aver salutato Amadeus, Fiorello scenderà nella stanza che gli è riservata ormai da due anni all'Hotel Globo, proprio di fronte alla camera di Amadeus.

Sanremo, è arrivato Fiorello. Affiancherà Amadeus al Festival (almeno per una sera)

Intanto, dentro il teatro, Amadeus sta assistendo alle prove dell’esibizione dei Måneskin (superospiti la prima sera, martedì) arrivati anche loro oggi direttamente dagli Stati Uniti dove hanno mietuto successi tra concerti e apparizioni televisive negli ultimi mesi. A provare con la band vincitrice di Sanremo 2021 (che quasi certamente sarà in apertura di scaletta martedì sera) c’era l’Orchestra del Festival diretta per l’occasione da Enrico Melozzi, che a Sanremo quest’anno dirigerà la Sinfonica di Sanremo (corroborata da elementi ritmici di quella Rai) per le canzoni in gara di Giusy Ferreri, Ana Mena e del duo Highsnob e Hu. Top secret la scaletta dei brani che eseguirà la band di Damiano & Co. Ma ci dovrebbe essere certamente “Zitti e buoni”, la canzone che li incoronò lo scorso marzo sul podio sanremese e anche su quello dell’EurovisionSong Contest.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA