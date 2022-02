Pagelle prima serata Sanremo 2022: i voti a tutti i cantanti in gara oggi. Sono la cosa più attesa di ogni Festival che si rispetti. E anche Leggo.it non si sottrae. Quindi canzone dopo canzone, scriveremo le Pagelle di Sanremo 2022, insomma quello che ogni cantante "big" teme più di ogni altra cosa: i voti. Saranno dodici i cantanti che si presenteranno sul palco del teatro Ariston per esibirsi in questa prima serata di Sanremo 2022.

Ecco i cantanti che vedremo oggi: Achille Lauro e Harlem Gospel Choir, Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D’Amico, Giusi Ferreri.

LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA