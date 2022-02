Sanremo 2022, scaletta prima Serata: quando cantano i big, le canzoni, gli ospiti, quando finisce

Sanremo 2022, scaletta prima serata: ordine dei cantanti big, le canzoni, gli ospiti, quando finisce. Su Leggo.it seguiamo minuto per minuto la 72esima edizione della kermesse canora per eccellenza. Oggi martedì 1 febbraio Amadeus inaugura il suo terzo festival. E, finalmente potremo vedere i cantanti big esibirsi sul palco dell'Ariston, e ascoltare le canzoni del Festival. Come annunciato dallo stesso conduttore al Tg1 la scaletta della prima serata di Sanremo 2022, prevede l'esibizione di 13 cantanti big e Ornella Muti come co-conduttrice. E, è ufficiale, anche Fiorello farà la sua apparizione. Ma forse la massima attesa è per il ritorno dei Maneskin che - dopo la vittoria dello scorso anno - tornano ad esibirsi all'Ariston, proponendo anche una nuova canzone, come anticipato dal direttore Coletta durante la conferenza stampa di questa mattina.

PRIMA SERATA SANREMO 2021: LA SCALETTA

La scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022, prevede, innanzitutto l'ascolto di circa metà delle canzoni dei cantanti big: ovvero vedremo esibirsi 12 artisti. Domani toccherà agli altri tredici. La scaletta imposta dal regolamento è chiara: oggi i 12 cantanti saranno giudicati in maniera disgiunta, dalle 3 componenti della cosiddetta Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web : giuria della carta stampata e tv; giuria delle radio; giuria del web. I tre sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: giuria della carta stampata e tv un terzo; giuria delle radio un terzo; giuria del web un terzo. Di conseguenza a fine serata, avremo la prima classifica molto parziale.

SCALETTA PRIMA SERATA SANREMO 2022: I CANTANTI BIG

Nel corso della conferenza stampa di oggi è stato reso noto l'ordine con cui si esibiranno i cantanti sul palco dell'Ariston. Amadeus nei giorni scorsi, ospite del Tg1, si era limitato a svelare le canzoni che avremmo ascoltato in questa prina serata di Sanremo 2021, senza svelare l'ordine di apparizione. Oggi, in conferenza stampa Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai Uno, ha letto l'ordine previsto dalla scaletta

SCALETTA ORDINE DEI CANTANTI IN GARA

Achille Lauro e Harlem Gospel Choir

Yuman

Noemi

Gianni Morandi

La Rappresentante di Lista

Michele Bravi

Massimo Ranieri

Mahmood & Blanco

Ana Mena

Rkomi

Dargen D'Amico

Giusy Ferreri

SCALETTA PRIMA SERATA: I SUPEROSPITI

Saranno tantissimi gli ospiti previsti nella scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Ad aprire il Festival dovrebbe essere Damiano insieme ai "suoi" Maneskin. E' lecito attendersi che il gruppo, reduce dalla vittoria dello scorso anno e dal trionfo all'Eurovision, possa riproporre la canzone dello scorso anno e che poi - come anticipato dal direttore di Rai Uno - si esibiscano con il loro nuovo brano inedito. Spettacolo assicurato e partenza con il botto per Amadeus. Accanto al conduttore del Festival ci sarà, per il terzo anno consecutivo, Fiorello. Il binomio sembrava ad un certo punto destinato a rompersi, con Rosario che sarebbe rimasto a casa; ma invece Fiore si è presentato sabato in Riviera, pronto ancora una volta a stare sul palco dell'Ariston insieme al suo amico.

Oltre al palco dell'Ariston, il Festival avrà una sorta di secondo "palco", uno studio ...galleggiante. Infatti, a poche centinaia di metri da Sanremo, c'è la nava di Fabio Rovazzi e Orietta Berti che sarà una sorta di secondo studio dal quale ogni sera si esibirà un cantante che ha fatto parte di questa triologia di Festival di Amadeus. Questa sera è prevista l'esibizione di Colapesce e Dimartino che lo scorso anno con la loro "musica leggerissima" conquistarono il festival (e le radio).

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 18:59

