Chiara Ferragni e la moda a Sanremo, Selvaggia Lucarelli ironizza: «Dà delle stracciarole alle altre»

di Redazione Web

Chiara Ferragni è finita ancora una volta nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Da quando l'imprenditrice digitale ha annunciato in una conferenza stampa di voler devolvere il cachet del Festival di Sanremo in beneficenza, la giurata di Ballando si è scatenata, attaccandola sui social più volte. Esattamente come oggi. Alla giornalista non è andata giù, infatti, una Instagram story condivisa dalla moglie di Fedez su un tema strettamente legato alla moda portata sul palco dell'Ariston nel corso degli anni.

Sanremo 2023, il cast di “Mare Fuori” ospite al Festival: ecco quando e cosa faranno

Sanremo 2023, Amadeus da Fiorello annuncia: «Angelo Duro sarà al Festival»

Sanremo 2023, allarme anarchici: Ariston sorvegliato speciale, si temono blitz al Festival e attacchi ad antenne e ripetitori

Selvaggia Lucarelli, cosa ha detto

Chiara Ferragni, influencer da 28 milioni di follower, è nota ai più come la queen del fashion e della moda. Motivo per il quale sono tanti i telespettatori che aspettano di vedere gli abiti scelti dall'imprenditrice per sfilare sul palco dell'Ariston. «La sfida di portare la moda a Sanremo», si legge oggi tra le Instagram stories di Chiara Ferragni.

Il senso di sfida sulla moda legato al Festival non è stato particolarmente apprezzato dalla giornalista che ha replicato alla storia contestando quanto si legge: «Davvero si vuole intestare la sfida di portare la moda a Sanremo? A parte che sta dando stracciarole alle altre conduttrici, ma poi pensa davvero che a Sanremo non sia mai arrivata la moda?», ha asserito la Lucarelli.

Poi ha condiviso alcuni degli abiti più apprezzati e noti nella storia del Festival di Sanremo, da Achille Lauro a Blanco e Mahmood concludendo così: «Va bene il delirio di onnipotenza ma qua manca il senso di realtà».

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, proposta di matrimonio in elicottero alle Seychelles: «Non ho mai pianto così tanto» https://t.co/6I15sVBBMP — Leggo (@leggoit) February 1, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA