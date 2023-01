Selvaggia Lucarelli: «Maneskin? Oche destinate al foie gras». E svela i retroscena sulle tensioni tra Damiano e Victoria

di Redazione Web

«Cosa è rimasto di sincero nei Maneskin?». Così Selvaggia Lucarelli esordisce nell'ultimo episodio del suo podcast, Il Sottosopra. Dopo essersi dimostrata contraria al "matrimonio" della band (in cui i componenti si sono giurati eterna fedeltà), definendolo una «cafonata», la giornalista ora è tornata a commentare la loro cavalcata verso il successo con un'analisi più approfondita.

Selvaggia Lucarelli, il commento sui Maneskin

La Lucarelli ha messo le mani avanti e ha svelato che un tempo era una grandissima fan della band, adesso ammette di aver cambiato idea. Il motivo? «La sensazione è che siano cresciuti troppo in fretta. Una crescita così veloce come quella delle oche destinate al foie gras. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale dal sistema per finire sulle nostre tavole».

Dopo la vittoria all'Eurovision la vita della band è cambiata radicalmente. I Maneskin nel 2021 hanno preso la decisione di abbandonare la loro manager storica cercando di dare una svolta più internazionale alla loro band, iniziando così ad ottenere il vero successo, diventato in brevissimo tempo, mondiale.

Secondo quanto riferisce la giornalista nel suo podcast, la loro musica ora passa in secondo piano: «L’asticella del troppo si è alzata sempre di più. Le lingue, le foto svestiti, il trucco, gli strumenti spaccati sul palco, i baci fluidi, tutto già visto...».

Il rapporto tra Victoria e Damiano

La Lucarelli ha poi analizzato le voci di rumors su un possibile rapporto teso tra il frontman Damiano David e la bassista Victoria De Angelis. Pare, infatti, che tra i due ci sia un'allontanamento che i fan avevano individuato da tempo: «L’assenza di lei dal recente compleanno di Damiano dà più concretezza all’indiscrezione che racconta lo scarso feeling tra Victoria e la fidanzata di lui Giorgia Soleri. Indiscrezione presente in molti articoli mai smentiti dai protagonisti. Esistono foto di Berlusconi in compagnia di qualche comunista, ma non esiste una foto di Victoria con Giorgia Soleri insieme, quindi qualche cosa vorrà dire».

