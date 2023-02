Sanremo 2023, Amadeus da Fiorello annuncia: «Angelo Duro sarà al Festival»

di Rita Vecchio

Sarà Angelo Duro uno dei comici invitati al Festival di Sanremo da Amadeus. L'annuncio da Fiorello durante VivaRai2, il suo morning show in diretta da lunedì al venerdi dal glass di via Asiago 10 a Roma. In collegamento, Amadeus lo dà presente mercoledì 8 febbraio, seconda serata in cui insieme al direttore artistico e Gianni Morandi, a co-condurre ci sarà Francesca Fagnani. «Ma stai zitto, stai», la risposta comico al videoannuncio di Amadeus.

Sanremo, Angelo Duro ospite

Palermitano, 41 anni, definito dallo scrittore Pietrangelo Buttafuoco come colui “che innesca le menti”, si fa conoscere con Le Iene. Poi nel film Tiramisù di Fabio De Luigi (a Sanremo anche lui al Lido Mengoni, lo spazio che il cantautore in gara ha allestito durante la kermesse e che diventerà podcast "Caffè col limone"). Per poi arrivare in teatro con uno stile dissacrante e acceso contro la politica. Durante la pandemia le sue proteste si svolsero in chiesa, al supermercato e in autobus, mirando a riaccendere i riflettori sui teatri in quel periodo a luci spente.





