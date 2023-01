Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle il prossimo anno? La giudice risponde con «la Luna nera»

Selvaggia Lucarelli è tornata sul tema Ballando con le Stelle dopo che uno dei suoi followers le ha chiesto cosa ha intenzione di fare per la prossima edizione. La giornalista, che a riguardo non si è mai voluta sbilanciare, non ha fatto mistero si essere rimasta molto scottata dalla sua recente esperienza. Non solo si è trovata tutti contro, in primis la giuria, ma soprattutto perché, secondo lei, il suo compagno e concorente, Lorenzo Biagiarelli, sarebbe stato penalizzato nella gara.

Le polemiche

Tra le tante polemiche la Lucarelli ha chiuso il programma con un "si vedrà", di fatto non escludendo nulla, ma lanciando anche diverse frecciatine alla conduttrice Milly Carlucci che in diverse occasioni ha sempre risposto. Insomma, posto che il clima non sembrerebbe essere dei più distesi, a domanda diretta: «Farai Ballando il prossimo anno?», Selvaggia risponde con un video della celebre Zingara di Rai1 che mostra la "Luna nera".

Risposta sibillina

Il programma in questione, era un gioco di carte, in cui si vincevano diversi premi in denaro. La presenza della Luna nera azzerava la possibilità di vittoria, era quello che verrebbe definito a tutti gli effetti un game over. Probabilmente quindi, la risposta della Lucarelli, potrebbe essere proprio quella. Tra le righe la giornalista potrebbe aver confermato una voce che si rincorreva da settimane: che non sarà più una delle giurate del programma.

