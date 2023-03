Ultimo, la gaffe della speaker radiofonica dopo l'intervista: «Non sta mica a posto»

di Redazione web

Un fuori onda di dubbio gusto ha coinvolto Ultimo, reduce dal Festival di Sanremo. Ospite nel programma Password a RTL 102.5, è stato intervistato dagli speaker Nicoletta Deponti e Niccolò Giustini. Ultimo è noto per la sua grande timidezza, ma nonostante questo ha parlato a lungo, raccontando dell'esperienza di Sanremo e del suo nuovo album "Alba".

Selvaggia Lucarelli fa bodyshaming a Iva Zanicchi alla sfilata di Elisabetta Franchi: «Dove se li mette i suoi vestiti?»

GfVip, panico in studio: «È svenuta». Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata

La timidezza

Ultimo ha confessato più volte di avere difficoltà nel rilasciare interviste a causa della sua naturale riservatezza. Questo si è manifestato anche durante il programma di Rtl, dove il giovane evitava spesso il contatto visivo con i conduttori e appariva un po’ timido. Si è però lasciato andare, facendo anche confessioni intimi, ma alla fine dell'intervista la Deponti ha fatto una battuta che è stato un vero e proprio scivolone.

La gaffe

Credendo di non essere in onda la conduttrice Nicoletta Deponti si è lasciata andare ad un commento che non è passato però inascoltato: «Non sta mica a posto», ha detto riferendosi al cantante. I fan del 27enne hanno reso subito virale il video del fuorionda, riempendolo di commenti indignati e critiche contro la speaker radiofonica che fino a poco tempo prima ne aveva parlato bene. Lo stesso Ultimo nel corso dell'intervista in questione aveva ammesso: «A volte passo per quello che non sono, sono molto timido e passo per essere schivo, riesco ad esprimermi solo nelle canzoni. In un brano del disco dico ‘resta con me mentre cammino da solo’, amo chi sta al mio fianco ma mi piace anche star solo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 15:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA