Tananai, la gag esilarante col tassista: «Alza il volume, questa canzone mi piace...». Il video fa impazzire i fan

di Redazione web

Esilarante video postato da Tananai mentre viaggia su un taxi. Il cantante, reduce dal Festival di Sanremo, sta avendo molto successo nelle radio con la sua canzone "Tango" e ieri sera ha postato sui suoi social un video in cui mostra il taxi su cui si trova che trasmette la sua canzone.

Lo sketch

A un certo punto alla radio passa la sua canzone di Sanremo 2023 e chiede al tassista di alzare il volume: «Bella, mi piace», dice per chiacchierare, allora, l’uomo domanda: «Lo hai seguito il Festival?». Il cantante, con un sorriso divertito, risponde: «Sì, l’ho seguito… Io ero al Festival. Sono Tananai. Sono quello, davvero». Il tassista replica: “Davvero? Allora poi ci facciamo la foto. Minc*ia non ti avevo riconosciuto”. Poi la conversazione va avanti perché chi guida crede che lui sia il nipote di Biagio Antonacci: «Sono il nipote di Antonacci? No, è una ca**ata che dicono. Io non so chi sia. Lo odio. No, non è vero», conclude ridendo alla telecamera.

La storia vera

Intanto la canzone Tango continua ad essere un successo in radio e in streaming. Il brano racconta la storia d'amore tra due ucraini in questi mesi di guerra. Come lo stesso cantante ha spiegato, si tratta di una storia vera, quella di Olga Rastieriaiev e del marito Maksim e le immagini del video musicale sono quelle presenti nei telefoni dei due. Maksim è dovuto partire per la guerra, mentre Olga e la figlia Liza sono dovute fuggire e oggi si trovano a Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 16:37

