Selvaggia Lucarelli fa bodyshaming a Iva Zanicchi alla sfilata di Elisabetta Franchi: «Dove se li mette i suoi vestiti?»

Scivolone di Selvaggia Lucarelli in una story su Instagram. La giornalista ha condiviso un post della stilista Elisabetta Franchi, che ha ringraziato Iva Zanicchi per essere stata ospite alla sua sfilata in occasione della Milano Fashion Week. La stilista ha commentato con "Iva sei unica" una foto della cantante, ma la replica di Selvaggia Lucarelli è stata pungente.

Vecchie ruggini

Tra le due, dopo l'ultima edizione di Ballando con le Stelle non scorre buon sangue. La Lucarelli non ha mai perdonato il modo in cui la Zanicchi l'ha appellata dopo un giudizio negativo dato a seguito dell'esibizione. Ma se molti hanno dato ragione a Selvaggia, alcuni adesso hanno notato il suo scivolone, accusandola di fare bodyshaming, proprio lei sempre attenta a questo tipo di tematiche e pronta a battersi per il rispetto delle donne.

Il commento

«Potrei soffermarmi sul fatto che Iva Zanicchi alla sfilata di Elisabetta Franchi è un cerchio (femminile) che si chiude», esordisce lanciando una prima frecciatina proprio alla Franchi da lei criticata per il modo in cui tratterebbe i suoi lavoratori e dipingerebbe la donna, «ma la vera domanda è: 'ndo se li mette i vestiti di Elisabetta Franchi che lì una 42 corrisponde a una 27?». Sebbene non faccia esplicito riferimento alle forme della Zanicchi, alcuni hanno notato come il commento non sia stato elegante e che sposta inevitabilmente l'attenzione sul peso di Iva.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 13:00

