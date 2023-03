Chiara Ferragni torna a casa da Parigi: «Da loro», ma esclude Fedez

di Redazione web

Chiara Ferragni è stata tra le protagoniste delle sfilate di Parigi e come spesso accade ha fatto parlare di sé mostrandosi con un abito trasperente che ha evidenziato il suo seno scoperto nel corso della sfilata di Dior, brand a cui è molto legata. Dopo il grande impegno della Milano Fashion Week è volata a Parigi, ma solo per pochi giorni, visto che ha fatto presto ritorno a casa.

I ritorno dai figli

Chiara ha fatto vedere nelle storie le valigie e il ritorno a Milano, specificando: «Back home» e in una seconda storia «to them», mostrando la foto di Leone e lasciando intendere che per "loro" intendeva i suoi bambini. Nessun riferimento a Fedez, con cui non è chiaro se stia vivendo o meno una crisi coniugale. I due non si sono più mostrati insieme dopo il Festival di Sanremo, e lo scandalo con Rosa Chemical, allo stesso tempo il rapper nelle sue apparizioni è sembrato provato e con problemi di balbuzie.

Crisi o no?

Un timido riavvicinamento tra i due si è visto dopo le polemiche sollevate da Selvaggia Lucarelli in merito a una raccolta fondi del cantante organizzara per l'arrivo della Pasqua con le vendite delle uova di Pasqua. Dopo le numerose polemiche e diversi video in cui Fedez appare in difficoltà, Chiara ha postato una storia in cui tiene la mano al marito, ma da allora è continuato il silenzio. Né la Ferragni ha più citato Fedez, né il cantante ha più postato contenuti social (eccezion fatta per la foto di carnevale dei bimbi).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 13:10

